中央流行疫情指揮中心因應春節推動「春節期間入境檢疫方案」，分為「14+0」、「10+4」、「7+7」3種，已在12月14日上路。由於某防疫旅館出現群聚，指揮中心今宣布調整春節專案，不論是哪一種方案，都須在入境日、檢疫第3、7、10、14及第21天進行PCR檢驗或公費快篩，總共6次篩檢。

春節防疫專案加強檢疫。(指揮中心提供)

根據過去規定，選擇「14+0」方案者，須進行2次PCR檢測+1次公費快篩；選擇「10+4」方案者，須進行3次PCR檢測；而「7+7」方案則須進行3次PCR檢測+1次公費快篩。

為因應某防疫旅館出現群聚事件，指揮中心今宣布調整節檢疫專案，不論是「14+0」「10+4」、「7+7」，均須於入境時、檢疫第3、7、10、14及第21天(自主健康管理期間第6-7天)進行PCR檢驗或公費快篩。居家檢疫期間，也會加強查核，違反規定者將加重裁處，最高可處新台幣100萬元罰鍰。

另針對防疫旅宿，將邀集感控專家針對防疫旅宿進行全面查核，指導與協助防疫旅宿落實防疫管理措施，請勞動部勞動及職業安全衛生研究所協助全面檢視防疫旅宿之通風空調換氣情形，並提供改善建議。若有民眾在檢疫期間有症狀，均要進行PCR採檢，以確實掌握可能個案。