台南市長黃偉哲（中）稱讚天壇長期資助社會弱勢，補足政府在社會福利制度上過於嚴謹的缺口。（程炳璋攝）

中西區台灣首廟天壇連續19年發放歲末慰問金，廟方今年發送444萬慰問金給740位關懷戶，台南市長黃偉哲直言民間資源補足社福有限的力量，感謝宗教力量投入協助。

主祀玉皇大帝的天壇長年投入大筆資源在社會福利，每年除了發送清寒學生獎學金，還會配合台南市社會局、民政局投入善款，並以身作則，發動以米代金的捐米行動。每年調查審核需要濟助的自強戶，歲末頒發慰問金，每戶代表可領6000元，實質解決生活所需。

小蕙（化名）是今年受惠家庭之一，她的父親17年前罹患舌癌，現在只能仰賴鼻胃管灌食，至今病況未好轉，多年來因癌細胞轉移數次開刀住院，媽媽必須在醫院與家庭兩地奔波，趁著照顧空檔再打工維生。她與妹妹有段時間只能居無定所的寄養在人家家中。

小蕙在困境中成長，過程中有不少人給予幫助，她也許願未來長大同樣也幫助別人，期望未來可以當音樂治療師，幫助有憂鬱症的父親與心理疾病者，將自己獲得的溫暖，用音樂傳給社會。

黃偉哲表示，歲末時節看到人性的溫暖，謝謝天壇長期對社會弱勢幫忙，政府力量有時而窮，民間力量無限，很多自強戶無法符合政府制定的社會安全網，宗教的力量卻沒有拘束，可以補足政府規定的缺口，感謝願意社會弱勢伸出每1隻手的善心廟宇，政府未來會盡力配合。