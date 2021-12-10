金屬機殼廠可成（2474）公布11月營收，在客戶缺料、出售大陸泰州廠雙重影響之下，單月營收跌破3字頭，降至27.32億元，寫下2020年2月以來新低紀錄，儘管營收表現疲弱，可成9日開始祭出史上第三度庫藏股，預計再買回自家股票2.5萬張。

可成統計，11月營收27.32億元，月減3.5％，較去年同期58.57億元，年減53.3％。營收環比下降主因部份組裝廠客戶缺料狀況持續，影響拉料進度；去年高基期則導致營收同比下降。

累計可成前11月集團合併營收達384.62億元，較去年同期758.88億元，年減49.3％，排除供應鏈缺料及來自運能的影響，累計營收年減幅度，大致符合公司對泰州廠營收今年不再計入的預期。

可成表示，後疫情時代需求逐漸由消費轉向商用趨勢，今年以來客戶陸續推出高階新品，整體供應鏈亦持續進行動態調整。時序趨近年終，惟料況仍存在不確定性，公司將密切關注市場供需變化，調整產品組成，審慎管理庫存。預期來自新產品/新客戶貢獻，將對營收及獲利率有所挹注，惟實際表現仍需觀察缺料狀況是否緩解而定。