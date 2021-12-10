連鎖餐飲集團乾杯(1269)受惠五倍券及周年慶激勵內需市場蓬勃，配合展店效益挹注，2021年11月營收淡季續強、以2.85億元改寫同期新高。隨著年末最大聚餐檔期接續到來、配合積極展店帶挹注，集團看好12月及第四季營收有望再創營運高峰。

乾杯公布2021年11月自結合併營收2.85億元，雖較10月3.02億元減少5.6％、仍較去年同期2.38億元成長達19.85％，改寫同期新高。累計前11月合併營收27.04億元，較去年同期24.96億元成長8.33％，續創僅次於2019年的同期次高。

乾杯指出，11月營收淡季續強，主要受惠五倍券激勵內需市場蓬勃及百貨周年慶助攻，以及海內外同步展店效益挹注。集團旗下各品牌餐廳及外販事業營運表現均亮眼，其中又因氣溫驟降，顯著帶動鍋物用餐需求攀升。

乾杯表示，旗下和牛鍋物專門店「黑毛屋本家」及「黑毛屋」分別推出季節限定的「鮑魚貝貝鍋」、「柚子白味噌鍋」，11月均熱賣逾5千份。而麻辣45」來客數亦月增近2成，共同推升鍋物品牌業績年增近10％，成功挹注11月營收成長動能。

同時，乾杯大舉展店搶進疫後市場布局，11月初「老乾杯」與「黑毛屋本家」雙雙進駐SOGO台北復興館，開幕後連1周餐期時段滿座，當月來客數衝破5千人。月底亦首次進軍新竹，以「黑毛屋」插旗遠東巨城購物中心，適逢百貨周年慶助攻，帶動品牌業績年增20％。

中國大陸事業方面，雖然面臨疫情再度升溫及市場消費力道趨緩逆風，乾杯既有門市營收狀況維持穩定，且10月開幕的「乾杯深圳龍華壹方城店」為11月挹注完整業績，均為11月業績增添成長動能。

展望後市，乾杯12月初在台灣開出「乾杯華泰名品城店」及「黑毛屋信義ATT店」兩間分店，中國大陸亦已按計畫開出「老乾杯深圳萬象前海店」，預計年底前將再開出「乾杯廣州天宜店」，屆時全年將新展達15家，將集團總店數推升至55家。

同時，為掌握12月的年末聖誕、跨年、尾牙等聚餐商機，乾杯旗下5大品牌推出節慶大餐，目前各品牌聖誕節訂位已達8成，「和牛47」及「麻辣45」的跨年煙火場次已近9成滿，看好在年末最大聚餐檔期及積極展店帶動下，12月及第四季營收有望再創營運高峰。