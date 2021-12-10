彰化縣長王惠美（中）親率社會處長王蘭心（右）、彰化縣警察局長吳坤旭（左二），與鹿港分局長郭志豪（左）等，完整說明鹿港家暴案件過去3年多來的協助處理過程。（謝瓊雲攝）

彰化鹿港33歲粘男長期毆妻虐子，35歲受暴前妻王女三度報警並透過網紅「正義哥」徐奕爆料才讓全案曝光，引發社會憤慨；監察院申請自動調查彰化縣政府處理有無違失，彰化縣長王惠美10日率相關局處親上火線說命，強調會全力配合監委調查，也認為政府應藉此全面檢討社會安全網整個架構。

王惠美表示，警方3度受理王女報案，針對6歲繼子被踹影片，社會處更獨立提告，目前受到司法審理的粘男，已遭收押禁見，她強調，縣府將會全力配合監委調查。

王惠美說，政府安全網體制分工極細，問題家庭可能涉及家暴、身障與經濟諸多層面，分別由各專責人員處理，卻無法如村里幹事模式那樣通盤了解。她呼籲社會大眾要雞婆一點，對家暴多關心一點、協助被害者主動通報，若以能每個村里為單位配置社工等專業人員，才能掌握實際情狀，從而協助問題家庭對外求援，求助專業並在第一時間作好緊急處置，才能真正達到社會安全網的防護功能。

她澄清，從去年到今年7月28日，期間王女未曾通報110或113專線，所以並非外界所傳隱瞞2年不處理。網紅爆料男童受虐發生在今年3月，王女7月報案未提及，如今已過了6個月告訴期限，縣府知道後為了保護母子倆，立即主動向地檢署提告，並由警方拘提施暴者到案，經檢方聲押禁見獲准，解除受暴者的恐懼陰影。

彰化縣警局長吳坤旭指出，未依規受理報案的員警已分別處分，至於王女投訴局長信箱3次，反遭員警抱怨「越級投訴」，仍在調查，若有違失，也會進一步處分。

社會處長王蘭心表示，母子倆起初都說男童身上的傷是自己跌倒，男童更說要保護媽媽，寧願隱忍受苦，令人心疼不捨；被安置後，社工已啟動目睹兒輔導關懷機制，盼孩子心中創傷能早日恢復，她呼籲受害者勇敢求救說出真相，通報後就會有資源介入。

教育處幼教科長吳芊葳說，自從收到相關保護令，學校早已啟動校內輔導機制、學生就學安全計畫，防範粘男在男童就學期間的二度騷擾，目前進入三級輔導階段，男童在校學習狀況良好，校方持續關心協助。

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