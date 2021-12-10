美國「有線電視新聞網」（CNN）10日報導，密西根州本週的新冠肺炎（COVID-19）住院病例創新高，當地醫院警告，愈來愈多病患「以前所未見的速度喪命」，醫療體系接近崩潰，呼籲民眾趕緊接種疫苗，保護自己也保護他人。

根據報導，美國全國新冠肺炎住院人數較1個月前增加了40%，密西根州住院人數更較上月暴增88%；根據美國衛生及公共服務部（HHS）統計，該州6日已有4638名患者因新冠肺炎住院，打破當地2020年11月創下的紀錄。

營運密西根州中部6間醫院的「史配羅健康系統」（Sparrow Health System）總裁兼執行長多佛（Jim Dover）警告，旗下醫療體系已進入超負荷運轉，而隨著美國即將進入長假，若疫情發展速度維持現狀，月底將每天增加200名新冠肺炎住院病患，「絕對會把我們拉到崩潰邊緣」。

多佛還透露，愈來愈多病患「以前所未見的速度喪命」；擔任醫護人員超過20年的史配羅醫院（Sparrow Hospital）副理塞夫頓（Katie Sefton）則指出，在新死亡病例中「有許多年輕人」，並說她認為疫情可能還沒達到頂峰。

多佛表示，而自1月以來，未接種過疫苗者佔病故患者的75%，且最後一名接種過疫苗但仍不敵病魔的患者出現在超過6個月以前，代表沒有任何接種過加強劑疫苗的人因新冠肺炎去世。他呼籲，若想支持醫護人員，最好的做法就是讓每個人都接種疫苗，連已感染過新冠肺炎者也不例外。

根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）資料，美國全國有71.5%民眾至少接種過1劑疫苗、60.5%民眾完全接種疫苗、24.9%民眾接種過加強劑疫苗；若僅計算年滿18歲者，則有83.9%民眾至少接種過1劑疫苗、71.8%民眾完全接種疫苗、26.9%民眾接種過加強劑疫苗。