世界衛生組織（WHO）周三呼籲各界不要以為Omicron新冠變種病毒是溫和的病毒株，這個新發現的病毒仍會引起重症，必須格外留意。

世衛組織新冠技術負責人Maria Van Kerkhove表示，我們知道感染Omicron的人各種症狀都有，從無症狀感染到輕症、到重症，乃至於染疫死亡都有。

世衛組織周二已警告Omicron的傳播速度比之前任何變種病毒都要快。Van Kerkhove周三表示，傳播速度加快將導致更多人住院治療，恐導致醫療照護系統面臨沈重壓力，甚至崩敗。

以美國為例，其醫療體系對抗Delta病毒的戰役尚未結束，現在又面臨著Omicron步步進逼。美國UT Health San Antonio傳染病專家Barbara Sattkamp Taylor周三表示，因為Omicron，我們將在未來幾周內遇上一場「完美風暴」。

近幾周以來，美國的公衛官員不斷警告，因為今年冬天遇上Delta變種病毒，美國將面臨另一波疫情爆發。目前美國已有至少25個州遭到Omicron病毒入侵，如果該病毒證明更具傳染性，恐將導致疫情雪上加霜。

美國生技藥廠、新冠疫苖主要製造商莫德納的首席醫療官Paul Burton日前向英國下議院委員會提出警告，他表示，一旦患者同時感染Omicrom和Delta變種病毒，那麼衍生出另一種新型超級變種病毒的可能性就非常高。英國受到新冠病毒感染的人數眾多，務必得留意這樣的可能性發生。

英國周三公布新增7.8萬例確診，創下疫情爆發來新高，且目前Omicron病毒已經占倫敦確診病例的六成之高。英國衛生當局表示，Omicron的擴散速度非常驚人，已經給該國構成非常嚴重的威脅。

此外，紐西蘭和印尼周四報告第一起Omicron感染病例。紐西蘭衛生部門表示，首例Omicron感染病例是由基督城的國家集中檢疫設施所通報。印尼則表示第一個Omicron確診病例是首都雅加達急診醫院Wisma Atlet Emergency Hospital的員工。