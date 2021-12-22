因香港本地以及全球各地抗疫規定升級，據悉國泰航空2022年元月，有不少往來香港的客運航班不是被併班，不然就是被取消。

國泰航空僅在官網上通知，新的客運航空班次時間表將會有若干變動。但是，國泰並不願立即置評此消息。旅行產業傳出，國泰最新取消的航班包括多班往返澳洲、北美以及歐洲的長途航次。

國泰的澳洲網站就指出，下個月只保留香港飛雪梨航班，至於墨爾本、布里斯本以及伯斯則全都沒飛。不過，這些澳洲城市在目前12月，國泰都還有在飛。

就客運航班來說，國泰航空在本月12月時，在找不到組員願意待在旅館房間自我隔離5周而去飛行下，已陸續取消多個航次。因此，12月的航班飛行達成率還不到疫前的12%。

自從Omicron出現以來，香港已緊縮各項旅行規定，也僅限於香港的公民與居民可以入境。目前，這些本地旅客即便已完整接種過新冠疫苗，也得隔離3周自我管理才行。

為了振興自己的觀光業，香港與中國大陸抗疫政策對新冠病毒零容忍是同步進行的，就是希望能說服北京政府早日鬆綁跨境旅行規範。