中國附醫舉辦「2021中風防治路跑暨衛教宣導園遊會」，活動中也進行「2021優秀防疫護理人員感恩大會暨致贈慰問金」，台中市衛生局局長曾梓展應邀出席。（中國附醫提供／馮惠宜台中傳真）

要活就要動，中國醫藥大學附設醫院攜手財團法人腦血管疾病防治基金會今(11)日於台中市中央公園舉辦「2021中風防治路跑暨衛教宣導園遊會」，推廣中風預防與治療的知識與觀念；活動中腦血管疾病防治基金會也進行「2021優秀防疫護理人員感恩大會暨致贈慰問金」，感謝中國附醫護理人員在防疫中的辛勞。

有感於冬天是中風的高風險期，中國附醫值41周年慶，特別透過活動，提醒民眾除了評量自己罹病風險，定期測量血壓，有任何醫療疑問一定要徵詢醫護人員，日常生活上應採取更積極健康管理行動：控制三高、戒菸酒、控制體重與BMI、規律運動、飲食均衡等，遠離腦中風的威脅與傷害。

為提升中風防治觀念宣導，中國附醫除了舉辦路跑活動外，現場更以園遊會方式，設計闖關遊戲攤位，鼓勵民眾玩中學、學中玩；腦血管疾病防治基金會提供中風檢測攤位，可免費測量心律篩檢、頸動脈檢測、血壓測量站、血管硬化檢測等，期望藉由活動宣導，讓全家大小都能有正確的衛教觀念。

另，有鑑於新冠肺炎(COVID-19)疫情持續在全球肆虐，台灣防疫表現有目共睹；財團法人腦血管疾病防治基金會為表達對中部地區COVID-19衛福部指定收治醫院的護理人員在防疫工作的辛勞付出與感謝，同日進行「2021優秀防疫護理人員感恩大會暨致贈慰問金」。

由腦血管疾病防治基金會董事長高明見、台中市衛生局局長曾梓展、中華民國護理師護士公會全國聯合會常務理事黃瑞芬、台中市護理師護士公會理事長李秋香、中國醫藥大學附設醫院副院長楊麗慧、中國醫藥大學醫學院院長蔡崇豪等人頒獎，勉勵護理人員們對守護全民健康所付出之努力及奉獻。