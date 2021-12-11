今（11日）下午國內銀行ATM一度大當機，民眾無法進行跨行交易，對此金管會銀行局表示，財金公司已向金管會通報「重大偶發事件」，需在7天內提交報告，說明主機為何出現異常狀況。

下午有網友在社群平台PTT上發文，稱無法進行跨行轉帳，不少網友跳出來反映也遇到相同的情況，且也無法提款，彰銀、兆豐、中信、台新等各家銀行業者都不能進行交易操作。

財金公司針對此事致歉，並作出回應，指今日「自動化服務機器共用系統」IBM系統程式IMS佇列(Queue)於12月11日17時06分發生異常，中斷跨行連線，經緊急排除後，於17時13分復原，各金融機構並陸續恢復跨行連線，目前金融機構已全數恢復正常服務，請民眾安心使用。

財金公司解釋，跨行連線中斷期間各金融機構自行服務不受影響，如有跨行交易異常致有扣帳未吐鈔等情事，系統比對後會自動沖正，並將溢扣或未入帳之款項撥入交易帳戶，請民眾放心，權益將全數獲得保障；造成部分民眾不便，深感歉意。

金管會銀行局則表示，根據財金公司通報，為主機系統出現異常，致使各銀行跨行交易系統受影響，時間約半個多小時，目前已經恢復正常運作，而財金公司已向本會通報「重大偶發事件」，需於7天內，為主機出現異常狀況一事提交報告說明。