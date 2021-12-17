金管會與國發會攜手推動「個人化資料自主運用（MyData平臺）」服務於今年擴大開放適用範圍，玉山證券成為首家串接MyData平台之證券商，也是國內首家證券商運用MyData平台於線上授信額度調整。即日起，玉山證券顧客即可利用MyData平台資料申請財力證明，用於線上調整信用額度，可享有更快速、便利的金融服務。

MyData平台是以「民眾自主同意、資料安全取得」為核心概念，提供民眾多元化資料下載，只要完成認證與授權，就能將保存在政府機關的個人資料如戶籍、財產、所得、勞健保投保等，提供給信賴的第三方單位作為特定產品服務運用。玉山證券顧客可至MyData平台申請財產清單作為財力證明，省去準備各項證明文件的繁複程序，在兼顧個資安全與隱私保護下，滿足顧客申貸需求，並大幅縮減申辦服務的等候時間。

由於民眾對數位金融服務的需求日增，因此玉山證券也提供顧客客製化的數位服務，包括成立數位分公司，以創新證券業的經營方式，整合數位金融服務；配合台股盤中零股新制，推出「股票e指存」服務，滿足小資族的投資需求，並針對專業投資人提供「智慧下單」、「API下單」和「閃電下單」等服務，種種的產品服務均獲得大眾的高度肯定，也帶動玉山證券數位發展動能，2021年以來，無論是線上開戶或是交易量的佔比均已接近九成，提供顧客更便利的金融體驗。

玉山證券近年來積極布局數位轉型，深耕數位金融領域，傑出表現陸續獲得2021年《財訊》財富管理大獎、《數位時代》FCA創新商務獎、《工商時報》創新獎等多項大獎肯定。玉山證券將持續運用金融專業及數位科技的力量，提供更多元的服務管道，致力於為投資人建構更流暢、更全面的創新金融服務。