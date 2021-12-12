亞太地區出口表現，將面臨其他國家和地區徵收的碳關稅，尤其是來自歐盟的嚴格要求，造成各經濟體的出口成本升高、經濟活動減少。穆迪分析師指出，與歐盟等主要出口市場相比，亞洲經濟體接受碳稅的速度將更慢。國際碳稅課徵的趨勢，最緊迫的風險不是來自國內政策，而是來自亞洲貿易夥伴徵收的碳排放稅，這可能會提高出口成本並抑制貿易活動。

全球三大信評機構之一穆迪，發布最新報告指出，各國大提減碳政策，課徵碳關稅被視為主要對策，碳稅對碳污染徵收價格，以鼓勵減少溫室氣體排放，第一波受到衝擊的產品會是碳密集類型。出口碳密集型產品的主要國家，將承受外部定價制度帶來的更大經濟成本，如鋼鐵製造商。

就個別經濟體來說，印度（Baa3 穩定）、印尼（Baa2 穩定）和中國（A1 穩定）將首當其衝。穆迪認為，如果亞洲經濟體本身徵收碳稅，國內經濟各部門的價格也可能上漲。價格影響因國家/地區而異，具體取決於其能源結構和能源價格水平。中國和印度的曝險程度最大，主要是因為這些國家對煤炭的依賴程度更高，且對能源價格進行補貼。

碳關稅新制帶來的高度風險，在行業別上有電力公用事業、煤炭開採、鋼鐵、化工和交通運輸等。然而，若政府把碳稅的財政收入重新定向，可以減輕國內碳稅對家庭和公司的影響。例如，補償受影響部門的工人、或通過贈款鼓勵公司採取能效措施，負面影響可能減輕一些。