台北美國學校驚傳收到不明份子的恐怖威脅，校方緊急發出通知書13日預防性停止上課一天。（陳怡誠攝）

北市士林區的美國學校（Taipei American School）12日晚間寄發通知信給家長：「明天（13日）停課1天，詳情請見學校寄給家長的信件」，校方警衛室昨晚9點多向轄區士林警分局報案，指稱學生的網路社團中有人留言「明天早上要開槍掃射學校」，但帳號當事學生被通知到案時稱「帳號遭盜用」，目前已提告「妨害電腦使用罪」。警方接獲報案除積極追查涉嫌人IP位置，今天也派出警力持衝鋒槍在校門口坐鎮，同時在上午10點召開記者會說明。

美國學校警衛室12日晚間9點多向士林警分局報案稱，有家長在學生的網路社團中，看到有學生稱「明早要開槍掃射學校」，校方感覺受到威脅，立即啟動安全機制，以電子郵件通知家長，決定停課1天，並向警方報案。

台北美國學校緊急宣布13日停課1天，據傳有學生揚言在校園內開槍。（翻攝台北美國學校官網）

警方受理後，根據帳號通知美國學校學生到案，當事學生也在家長陪同下，前往信義分局三張犁派出所製作筆錄，宣稱因自己的社群軟體Snapchat遭到盜用，才會有揚言開槍的訊息，並向盜用帳號的網友提告「妨害電腦使用罪」。

警方表示，已火速追查涉嫌人的IP位置，盡速揪出這名嫌犯到案，釐清犯罪動機，同時加強校園周邊見警率，每3小時有2班警網巡邏，並在上放學時段，加強正門與側門警力，警方也將在上午10點召開記者會說明。