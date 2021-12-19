今年5月18日起疫情升溫至暑假，新北市高中以下學校的學生在家防疫不到校，實施停課不停學，新北市教育局委託台北大學進行「中小學教師遠距教學研究」，評估遠距教學成效，結果顯示有超過9成教師認為是有效教學方式，不過也有老師反映無法即時澄清學生觀念，對自律性不足的學生專注度不易掌握。

台北大學透過問卷調查及訪談教師，了解中小學教師對停課期間遠距教學的適應情況及看法。教育局表示，針對遠距教學研究問卷共回收4888份，結果顯示有超過9成教師認為線上同步教學及混成教學是有效的教學方式；其中有5成以上教師認為採用部分時間線上同步、部分非同步教學的混成教學有效，有3成以上教師認為全部時間採用線上同步教學有效，僅有5％的教師認為非同步教學有效。

研究也顯示，教師認為經過停課遠距教學經驗後，自己線上教學能力足夠面對線上教學，但仍希望加強線上教學時與學生互動的教學技能。

教育局表示，新北市在停課前已有7成教師曾進行過線上教學演練，有6成教師參加學校智慧學習社群，而曾演練過線上教學的教師及參加校內智慧學習社群的教師，在線上教學的操作都比較能上手。也有9成以上教師表示停課期間會選擇合適的科技讓線上教學有效率。

此外，超過7成教師使用新北市親師生平台內的學習資源，有使用親師生平台的教師皆普遍認為教學效果較好，未來超過8成老師表示會使用多元的線上教學方法來幫助學生線上學習。

北新國小涂佳莉老師表示，遠距教學教師較無法即時叮囑與澄清學生觀念，學生學習成就落差有變大情形，自己會特別加強補救教學；貢寮國中蔡其融老師則認為，遠距教學對少數自律性不足的學生點名及專注度確實不易掌握，偶有學生家中睡過頭缺席，或找藉口不理會老師電話，建議可用直播同時錄影解決類似問題，也讓網路有問題的學生能看影片補課完成作業。

教育局長張明文表示，進行線上教學使用親師生平台、參加智慧社群、使用因材網，都能使教師擁有較好的教學效能，而做好教學演練更是提升效能不可或缺的。新北市近兩年除投入5億建置455間智慧教室，更成立市級「智慧學習輔導小組」辦理種子教師認證，透過多元豐富研習、經驗分享及入校陪伴，培育並協助教師精進數位教學。本學年度也請每所學校五分之一以上的教師進行智慧學習初階認證，屆時將會有超過6千名教師通過認證。