德國新任外交部長貝爾伯克今天表示，根據柏林與華盛頓共識，若烏克蘭再出現「局勢升高」，從俄羅斯通抵德國的北溪天然氣2號管線（Nord Stream 2）不會獲准營運。

貝爾伯克（Annalena Baerbock）對德國第二電視台（ZDF）解釋總理蕭茲（Olaf Scholz）先前的威脅說：「若是局勢進一步升高，這個天然氣管線不會展開服務。」

貝爾伯克是在七大工業國集團（G7）週末針對俄羅斯緊張局勢召開會議後，做出上述表示。明天她還將和歐洲夥伴會商。

蕭茲稍早造訪波蘭時表示：「認為侵犯一個歐洲國家的邊界不會承受任何後果，將是大錯特錯。」

這條管線近年來獲得俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）與德國前總理梅克爾（Angela Merkel）支持，但也有許多國家嚴厲批評。

美國與數個東歐國家擔心歐洲太仰賴蒲亭治下的俄羅斯，烏克蘭則害怕，由於這條管線繞過其國境，烏克蘭經濟與外交會因此削弱。

蕭茲表示，德國會「盡其所能」，確保烏克蘭仍為俄國天然氣輸出到歐洲的轉口國。

這條1200公里的管線由俄羅斯經波羅的海（Baltic）海底通到德國，已於9月竣工。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1101213