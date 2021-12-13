國民黨主席朱立倫13日來嘉義市掃街宣講「四個同意，台灣更美麗」四大公投，身兼國民黨副主席的嘉義市長黃敏惠陪同，朱立倫受訪表示，拜託大家要出來投票，這是台灣民主最重要的表現。

媒體詢問朱立倫有關蔡英文總統以2支影片用國、台語宣講公投，還公布9大奧步提醒民眾勿上當。朱立倫表示，民進黨最大的奧步就是希望大家不要出來投票，但國民黨要拜託大家本周六一定要去投票，這次公投是為全民的健康、有足夠電力可用，為了台灣的經濟、環保、安全，投公投票才是保護台灣的民主，讓台灣更美麗。

朱立倫說，來嘉義就想到「蔡公投」蔡同榮委員當時推動公投就是希望「公投跟大選要在同一天」，能推動台灣民主，當年民進黨喊最大聲，結果竟然今天想要把公投沒收，特別把公投跟大選不同天，了錢擱了工（費錢又費工），公投與大選同一天，省錢擱省工。

黃敏惠表示，《公投法》是當時蔡同榮委員力推，而獲得各個政黨支持才通過的，是民意支持的公投法，好的制度及理念要用同一個標準去實踐，「雙標容易造成沒有是非」，雙標最嚴重的就是沒有是非。

黃敏惠表示，嘉義是民主聖地，不分藍綠，要有是非黑白，才是真正的民主，要尊重每個人的想法，人民心中自有一把尺，嘉義人是民主聖地的超級市民，這次是18歲以上就可投票，12月18日請大家都出來投票，用選票表達意見。