公投後南下合體顏寬恒 朱立倫：從今開始 結合黨中央力量輔選

四大公投案國民黨全部挫敗，國民黨主席朱立倫19日出席台中市立委第二選區候選人顏寬恒沙鹿競選總部成立大會，他強調，從今開始，會結合黨中央、在地藍軍朋友及社會正義力量，幫顏寬恒獲得更多中間選民支持及澄清謠言。

四大公投被外界解讀為牽動中二選區補選，由於結果不如國民黨預期，朱立倫在宣布徵召顏寬恒參選補選後，與顏再次合體，他受訪指出，民進黨動用五院及網軍力量展開全力攻擊、抹黑、造謠，讓顏寬恒受到非常大的委屈。其實，這一個月當中，他們在拼公投，顏寬恒一個人承受非常多的砲火，其中絕大部分都是非常惡意且是鋪天蓋地的抹黑、造謠。

至於接下來黨中央的輔選計畫，朱立倫強調，不管是黨中央或在地藍軍朋友們，除不斷給顏寬恒鼓勵外，希望能夠幫他平反及澄清，幫他獲得更多中間選民支持，讓大家知道靠抹黑、造謠、惡意攻擊，靠無限的資源，不一定能夠獲得真正中二選區的支持，對中二選區的民眾有信心。

朱立倫說，民進黨因用空降然後以造謠、抹黑，各種網軍力量想要打擊顏寬恒，他（顏）很辛苦也很委屈，但相信他很信心，一定會不斷深耕基層、勤跑基層，用一個做事的精神繼續爭取在地支持。