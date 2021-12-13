衛福部食藥署今天公布，治療細菌感染的抗生素「達比黴素注射劑」，1批藥品有玻璃碎片混入，共2.7萬支將於12月23日前回收，除要求廠商繳交報告外，後續也會安排查廠。

衛生福利部食品藥物管理署發布藥品回收訊息，永信藥品工業股份有限公司的「達比黴素注射劑」，批號TYI4 N005的產品，因有玻璃碎片混入藥品內，啟動回收。

食藥署藥品組科長洪國登說，「達比黴素注射劑」是治療細菌感染的抗生素，市占率約1成多，年用量約100多萬支。

洪國登說，這次是經醫院通報，發現「達比黴素注射劑」的玻璃瓶內有碎片，廠商初步調查其他瓶並無類似狀況，但仍啟動回收。問題產品共回收約2.7萬支，但有其他廠牌的抗生素或治療藥品可取代使用。

洪國登表示，先前也曾發生藥品玻璃瓶內有異物狀況，已要求廠商於12月23日前完成回收，並繳交成果報告書及後續預防矯正措施，食藥署也將安排查廠。