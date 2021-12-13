據路透社報導，唐鳳簡報上出現的地圖讓美國官員「驚慌失措」，因此卡掉他的視訊畫面，只剩下聲音和「台灣數位部長唐鳳」的字卡。（圖／擷取自美國The Summit for Democracy直播影片）

行政院政務委員唐鳳10日在美國「民主峰會」分組討論發言的結語一度沒有視訊影像，引發外界質疑。前駐紐西蘭大使介文汲指出，如要用這個地圖，必須事先和美國人溝通過，否則會讓美國人認為你不誠實，且美方事後可能還會追究責任，因為你想吃美國豆腐；介文汲直言，這是十分重大的外交挫敗，蔡政府和唐鳳都應該檢討。

路透社引述消息人士指出，唐鳳10日出席美國民主線上峰會時，因為簡報上的地圖將台灣與中國大陸標記為不同顏色，讓白宮要求卡掉唐鳳的發言畫面。對此，美方回應白宮從未下令切斷唐鳳的畫面，指稱報導「不正確」；我國外交部也回應，台美已經針對這個技術問題進行過充分溝通。

介文汲13日在中天政論節目《頭條開講》中表示，唐鳳搞不清楚，有些事情，美國可以做，台灣不能做。介文汲指出，路透社說，在預演沒有這張地圖，但實際上鏡的時候卻出現了地圖，這就是玩小動作、不誠實，如果要用這地圖，事先要跟美國人商量，若事先沒講就弄出來，不管是什麼地圖，美國照樣把你拉黑，因為他們會認為你在玩小動作、不誠信。

介文汲認為，唐鳳應該會學到一課，美國做事就這麼簡單粗暴，「在我面前被我抓包，我就當場讓你難看」。他更直言，這還是中華民國外角史上第一次，這麼樣被人家羞辱，非常難看，是重大外交挫敗，美國人事後還會追究責任，因為你想佔美國人便宜、吃美國人豆腐，又事先不打招呼。

介文汲更說，這種行徑在社會上就已經會被人唾棄，還代表台灣在美國政府舉辦的活動玩這種小動作？招致這樣的下場，蔡政府要不要檢討？唐鳳要不要檢討？誰出的點子？是唐鳳作主的嗎？