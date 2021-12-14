疫情帶動2021年數位匯流商機大爆發，亞太電(3682)Gt TV年度排行榜出爐，今年因疫情影響下，掀起OTT收視熱潮，Gt TV今年9月起推出TV版大螢幕功能，打開大電視、平板、手機即可隨選隨看，跨螢幕策略奏效，加上眾多精彩豐富影視內容助攻，與去年相較，Gt TV累積總觀看人次成長109%、總觀看時數更大幅飆漲125%，即日起Web網頁版正式上線，跨裝置、跨平台支援更為全面。

根據Gt TV年度收視統計顯示，今年累積總觀看人次較去年成長109%、總觀看時數更大幅飆漲125%，其中最受歡迎影視內容為新聞節目，5月疫情升溫，民眾高度關注時事，推升新聞頻道搶下年度收視第一，其次為動漫卡通及冒險動作電影。

亞太電表示，Gt TV除擴大影視內容外，介面功能也應市場需求改版升級，今年9月起開放TV版大螢幕功能，視覺聽感享受更舒適，短短三個月大螢幕使用率已近2成，且用戶偏好於晚間時段觀看電影。即日起Web網頁版正式上線，跨裝置、跨平台支援更為全面，目前透過手機、平板、機上盒、智慧電視、瀏覽器都能隨時收看150台電視頻道、4K多視角演唱會、強檔院線片、知名戲劇等數千小時隨選隨看影視內容。

亞太電力拚帶給消費者更有感的5G娛樂應用，日前獨家聯手杰思國際娛樂舉辦本土搖滾樂團四分衛4K多視角新歌首唱會，四分衛的高人氣帶動Gt TV新註冊用戶數增加1成。與前次演唱會相比，線上觀看人次大幅成長4.3倍、線上觀看時數成長3.8倍，雙雙創下收視新紀錄。

亞太電表示，4K多視角演唱會備受消費者好評，已成為Gt TV極具代表性的招牌內容，自2020年10月舉辦首場演唱會以來，迄今已累積包括金曲歌后艾怡良、四分衛樂團、董事長樂團等25組藝人演出，觀看時數近1900小時。