8旬老翁遭猴群搶食摔傷，警方到場時，猴群仍在路旁「挑釁」。（新城警分局提供／王志偉花蓮傳真）

太魯閣國家公園台灣獼猴眾多，天祥地區常出現猴群滋事，昨又有86歲遊客在天祥青年活動中心的聯外道路上，遭遇猴群包圍搶奪食物，導致老翁跌倒受傷，新城警分局提醒民眾遇到猴群趕緊離開，不要揮趕或喝斥，以免讓猴群誤認是對牠們挑釁易遭受攻擊，也請遊客將食物及重要東西應放到背包內，避免遭猴子搶食。

太魯閣山區野生獼猴眾多，多幫猴群常為爭奪地盤上演「拳武行」，位於天祥地區的猴群，近年更膽大到會搶奪民眾手中食物，時常嚇得遊客驚慌逃竄。

警方指出，昨天祥派出所接獲民眾報案趕抵現場時，猴群仍留在原地不走，老翁在閃避猴群時不慎跌倒摔傷，手部臉部受到擦傷，警方在現場實施警戒，防止猴群攻擊民眾，與太魯閣國家公園管理處人員一同為其做初步的救護，所幸並無大礙。

太魯閣國家公園生態極佳，台灣獼猴數量不少，從低海拔到中高海拔都有，遊客入山輕易就看見獼猴身影，不過，疑因民眾長期餵食，逐漸改變獼猴食物鏈，導致獼猴對人類的警戒心逐漸消失，把餵食視為食物的來源，經常發生攻擊行為，去搶奪遊客手上的物品。

太管處表示已推動與猴共好新四不因應，包括「不接觸、不挑釁、不餵食、食物不外露」，避免人猴衝突及改變獼猴生態習性，希望遊客能夠一起遵守，勿再餵食獼猴，盼能瓦解猴群領域。