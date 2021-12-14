海巡署今年7月11日在鵝鑾鼻海域查獲獅子山共和國籍的「富士山1號」藏毒。（圖／李文正攝）

海巡署海上緝毒1380公斤 堅守國境安全第一道防線

行政院推動「新世代反毒策略」統合檢察、警察、調查、海巡、憲兵、關務等6大緝毒系統，海巡署已「阻毒於境外、攔毒於海上、查毒於岸際」的緝毒策略，14日展示第6波查緝成果，海巡署統計查獲各級毒品1380公斤。海巡署署長周美伍表示，積極強化海上緝毒能量外，結合岸際「紅外線熱影像」及「雷達」監控系統，建立嚴密完整的監偵網絡。

法務部部長蔡清祥致詞時說，疫情期間國際郵包夾藏第2級毒品大麻，有不減反增的趨勢，外界謠傳大麻可能合法化完全錯誤，大麻絕對不可能成為休閒品。警政署署長陳家欽表示，肅毒也是掃黑的一部分，阻斷黑道金流，絕不能讓毒品危害新生代。

海巡署表示，身為邊境安全的最前線，除全面強化邊境查察，嚴防非洲豬瘟及新冠肺炎入侵，對於毒品犯罪的情蒐掌握不曾鬆懈，為防止毒販藉全民忙於防疫之際，趁隙走私毒品，海巡署將持續堅守國境安全的第一道防線。

海巡署在安居專案期間，接獲情資得知獅子山共和國籍「富士山1號」，雜貨輪藏有大量毒品，隨即透過國際情資交貨，7月11日出動海巡艇在鵝鑾鼻海域強力圍捕，並運用緝毒犬執行搜索，在機艙底部查獲第3級毒品K他命405公斤，市價高達8億元，屏東地檢署以運輸毒品起訴船長等6名印尼籍船員，沒收貨輪並拍賣，有效遏阻毒品犯罪。

海巡署貫為徹政府反毒決心，對於毒品犯罪零容忍，近年積極推動「籌建海巡艦艇發展計畫」，規劃2018年至2027年建造6型新式海巡艦艇，共計141艘，將善用打擊海上犯罪之新造艦船艇，戮力守護國人健康及社會安全。

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