打造信託2.0生態圈，合庫推出「長照平台」出擊。金管會在推動信託2.0政策上，積極催生各種跨業合作的「生態圈」成型，對此合庫14日宣布，合庫將透過異業結盟與長照機構合作，首創「長照金融管家」平台，協助客戶財產規劃和晚年安養生活安排。

合庫董事長雷仲達本身也是信託公會理事長，而合庫推出「長照金融管家」平台，被視為打造業界的「信託2.0生態圈」範例，整個運作機制和金流之外的多元化服務，正和金管會目標高度穩合，同時也是合庫繼「四合一整合信託服務」、「家族信託」開始，再一次的高齡金融為主軸的信託創新。

合庫進而對該新成立的平台說明，「長照金融管家」初期以長照業者為主要合作對象，未來合庫規劃將醫療機構、輔具諮詢服務、心理諮詢、飲食營養或遠距健康管理等五大面向的服務納入服務範圍，同時藉此逐步擴大信託生態圈到更多元的面向，然後更加借力使力提升信託服務便利性。

對於該平台所發揮的優點，合庫分析，「長照金融管家」平台是透過合庫的「信託財產系統」與長照業者結合，從「信託專戶」自動付款給長照機構或居家服務業者，民眾毋須每月自行繳納服務費用，而是由長照機構或居家服務業者向合庫信託部請款，該作法預期將能大幅提升客戶付款的效率，並且改善客戶失能或失智時付款困難的窘境，對長照業者亦能達到減少收款期間與確保付款來源的效益，能避免更多款項收付的變數。

除了款項收付之外，金管會的信託2.0政策期許業者提供更多金流之外的其他「加值服務」，這點合庫的長照管家也體現該精神。合庫表示，「長照金融管家」除簡化長照費用的支付流程外，還可以協助長輩掌握長照健康訊息，透過「長照金融管家」服務，登錄長照業者開發的居家照護系統，能定期檢視家庭聯絡簿，查詢各期居家服務記錄、各期自付款繳款明細與當前繳款狀況，而且還能與「長照服務督導」溝通服務情形和長輩健康狀況；合庫也分析，在這種信託與長期照護業者的資訊、金流服務互相交流之下，信託財產專款專用的帳務透明度將更進一步提升，可說是信託服務的一項創舉。