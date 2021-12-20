偉康(6865)將於12月28日登錄興櫃。偉康科技創辦人兼總經理連泓鈞表示，公司專注數位轉型解決方案軟體研發，透過數位身分SaaS化的解決方案搭配混合雲的彈性，讓企業客戶可以迅速推出符合市場需求的服務。

連泓鈞指出，後疫情時代，「我們是誰」不再透過面對面確認，「數位身分」成了數位服務的根本。偉康科技以智能數位金融出發，透過數位身分SaaS化的解決方案搭配混合雲的彈性，讓企業客戶可以迅速推出符合市場需求的服務。偉康科技聚焦零接觸線上申辦、視訊核身與金融雲生態圈，協助金融企業創造差異化服務與優化使用者經驗；建立零信任數位身分認證強化資安服務力；透過大數據與人工智慧建構AI反洗錢與理專十誡2.0等智能監理科技(RegTech)解決方案。

偉康科技今(20日)宣布榮獲亞太區Top 10數位轉型解決方案領導廠商，成為本次唯一入圍台灣企業並獲選為CIO Advisor APAC週刊封面故事。獲得本次殊榮成為唯一入選的台灣數位轉型領導廠商，總經理連泓鈞發表感言：「本次獲獎是對偉康科技最大的肯定，未來將持續投入智能數位金融研發，招募各界優秀人才，加速在SaaS市場的開拓，一起為台灣走向國際而努力。」