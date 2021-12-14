美國升息在即，銀行業看旺！中信銀總經理陳佳文14日接受媒體訪問時指出，升息對銀行業來說「經營一定會比較輕鬆」，因為零利率下銀行無利差，進入升息銀行利差會擴大，對銀行來說是利多。中信銀內部預估，若升息一碼，對中信銀稅前獲利可挹注「最少5億元。」他預言「明年法金業務將揮別谷底」。

為何升息有助銀行利差擴大？陳佳文分析，真正影響最大是在活存部份，銀行很多活存，像企業週轉金、需要隨時提領幾乎都放活存，這部份利息低、接近0％，當利率2％時活存計息是0.1、0.2％、利率0％時活存利息就負0.01％，所以活存計息固定很低，當利率上升，銀行從活存、支存賺到的錢去使用的資金成本就低，因此，利率一上升收益就增加。

陳佳文指出，目前中信銀存放比也與市場平均水準一樣在70％，外幣存放比較低，因為中信銀的美元存款多，但整體平均還是在70％。

陳佳文認為，

陳佳文也點出2022年兩大風險，一是利率變數、二是資本市場變化。他分析，銀行有些投資部位，比較隨資本市場波動、不可控，像股市反轉、利率升太快債券價格掉下來都會影響、不確定較大，但核心業務會比較好。

陳佳文認為，明年升息環境下不只中信銀，而是整體銀行業都會受惠，去年是最差，利率降、疫情衝擊有呆帳，明年升息的話，營運會輕鬆很多。

至於海外發展，陳佳文就指出，目前中信對泰國LHFG金融集團持股已拉高至46.6％，成為LHFG第一大股東，「會努力把泰國做好。」

在授信方面，陳佳文表示，中信授信政策很一致性（consistent），市場最艱困時沒有特別緊縮，市場好時沒有特別衝，不可能都沒有呆帳，但呆帳都在可控範圍內，

陳佳文指出，這一二年法金表現最差，主要受疫情影響，海外呆帳增加，零利率環境下又無利差，利率又低，但明年「法金業務揮別谷底」，財管業務可望持平、消金則會不錯。

陳佳文表示，中信銀不動產授信品質好，建商不動產融資比例很低，占整體房貸不到4％，房貸部分央行控管嚴格，短期內不會有問題。