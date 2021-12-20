王力宏遭前妻李靚蕾痛擊，非但沒有在19日下午3點道歉，反而於19日近午夜反擊，指控李「都是為了錢」。東森新聞前主播陳海茵在王的粉專留言，暗諷他待人不厚道、做人太小氣，還說要教導女兒「以後找對象要睜大眼睛，千萬別找媽寶、也別找學霸」，獲網友大推！

王力宏的父親王大中19日凌晨分享親筆信，到了19日深夜，王力宏接手反擊李靚蕾，父子倆都把矛頭指向李需索無度，要求的贍養費至今已將近9億台幣。

陳海茵在王力宏臉書留言，表達對「靚力之亂」的看法。（翻攝臉書）

王力宏的PO文引來1.5萬人留言，幾乎一面倒吐槽。陳海茵凌晨4點多也上來幫忙蓋樓，她強調，「真誠的道歉」跟「文筆好不好」沒有關係！兩人應好聚好散，對於王說當年雙方怎麼認識、怎麼談離婚，還有用人民幣或美金計價，陳海茵不以為然。

「我以後教導女兒找對象要睜大眼睛，千萬別找媽寶、也別找學霸」，陳海茵強調，找對象要看對方的品德、修養、價值觀，以及原生家庭的教育，寧可找一個賺10塊但願意全都給妳的人，也不要找一個賺100塊卻算計怕妳拿走多少的人，「一個真男人要看的是待人厚道嗎？做人大方還是小氣？」