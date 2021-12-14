媒體報導，高雄醫學大學中和醫院去年多次毒品檢驗出包，影響被告權益。對此，法務部14日表示，已責由台灣高檢署指派檢察官會同法醫研究所人南下高醫中和醫院進行了解，另要求各檢察機關對於送至高醫中和醫院檢驗毒品案件進行清查及檢視，並視個案情節重新送請中央檢驗單位檢驗。

台灣高檢署表示，轄區高雄高分檢署已組成專案小組，將向高醫中和醫院調取資料，針對此一事件進行調查釐清。

據報導，高雄醫學大學附設中和醫院「檢驗醫學部毒物室」受南部院檢單位委託，負責毒品檢驗，傳出去年底起將多件3級毒品誤驗成2級毒品Pentylone，害多名被告坐冤獄。

法務部說，已責由台高檢署指派檢察官會同法醫研究所代理所長曾信棟南下高醫中和醫院，深入了解目前處理狀況並調取相關資料釐清，另高雄檢察署亦指派主任檢察官協同處理。

法務部也要求檢察機關，對於曾送至高醫中和醫院檢驗毒品之案件進行清查及檢視，並視個案情節重新送請中央檢驗單位檢驗，確保結果正確性及維護案件當事人權益。

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