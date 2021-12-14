隔壁鄰居生活品質差，可能連帶影響自身的精神狀況，有女網友就發文表示，她的隔壁鄰居是學生，作息並不正常，有時半夜還會洗衣服或發出大笑聲，讓她相當困擾，不少網友推薦，開著電風扇不只讓空氣循環，還可蓋掉擾人噪音。

原PO在PTT的WomenTalk板上發文表示，她的隔壁房是出租給學生的，但對方的作息很不正常，時常半夜後還使用洗衣機，或是突然大聲說話、大笑，讓她的睡眠品質變很差，連用耳塞也無法改善，所以發文詢問是否有辦法可以蓋住擾人噪音。

對此不少網友推薦使用電風扇，讓空氣流通外，還可以蓋住噪音，「電扇就是很棒的白噪音，或電腦放下雨聲」、「我的房間只要人在，就會一直開著電扇，一方面循環，一方面是為了噪音」、「我覺得有開電扇的時候好像比較好睡」。

也有網友分享其它解決辦法，「電腦放白噪音就好啦」、「收音機轉到雜訊就好」、「我都用空氣清淨機」、「我是枕邊人打呼，我覺得超有用」、「我睡覺會用手機放白噪音」、「小時候都聽相聲助眠，現在則是會用手機放政論節目。其實在講什麼根本沒有在聽，主要是要有人聲」。