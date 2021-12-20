進入12月後，氣溫驟降、食慾大開，冷颼颼的季節最適合吃起司了！那迷人的鹹香味及濃郁起司奶香令人無法自拔。近日，有一個令起司控振奮的好消息，那就是統一麵包推出三款起司系列的麵包，即日起至12/28購買起司季指定商品，即享第二件五折的優惠，讓你盡情享受被起司包圍的幸福感！

《統一麵包青蔥乳酪》由鹹香青蔥餡與香濃乳酪絲美味搭配/中時新聞網攝

統一麵包推出青蔥乳酪、香蒜乳酪、蔓越莓乳酪 3種口味任君挑選

《統一麵包青蔥乳酪》是由豐富油潤感的鹹香青蔥餡，表面豪撒香濃乳酪絲的搭配，每口都吃得到青蔥的鮮脆與乳酪絲的鹹香，一口咬下甚至彷如有披薩風味，兩者風味十分融合；手工雙螺旋麻花辮造型麵包體，更增加口感層次。除了買來即食，加熱食用也很推薦，因為高溫融化乳酪絲，使其包裹青蔥及麵包，讓每一口的感受更加融合美味。

《統一麵包香蒜乳酪》由濃郁蒜醬與帕瑪森乳酪粉黃金比例呈現/中時新聞網攝

若是香蒜控，那肯定不能錯過《統一麵包香蒜乳酪》！濃郁蒜醬與帕瑪森乳酪粉黃金比例，形成了令人醉心的美味。麵包體有軟法麵包口感，，極具外國風情。若是想要增加飽足感，則可搭配濃湯食用，一口濃湯一口香蒜乳酪，毫無違和；麵包加熱回烤也十分推薦，蒜醬的濃郁香氣，再加上乳酪的鹹香，香氣撲鼻讓人受不了。

《統一麵包蔓越莓乳酪》的酸甜蔓越莓搭配奶油乳酪，味道濃郁香甜、不膩口/中時新聞網攝

除了鹹香起司口味之外，鹹甜起司風味也令人著迷。《統一麵包蔓越莓乳酪》也絲毫不馬虎，透過氣霧式蒸氣工法，使麵包擁有軟Q口感；並使用美國進口酸甜蔓越莓，搭配奶油乳酪內餡，精彩呈現濃郁香甜、不膩口的可口麵包。每口都吃的到香醇濃郁的奶油乳酪，且搭配無糖熱茶或美式咖啡十分適合。

起司控大福音！即日起至12/28購買指定商品享第二件五折/中時新聞網攝

起司控注意！購買指定商品第二件五折

為了讓起司控享受被起司包圍的滿滿幸福感，統一麵包貼心地推出起司季，即日起至12/28，購買《青蔥乳酪》、《香蒜乳酪》及《蔓越莓乳酪》麵包，即可享有第二件五折優惠！3種口味的餡料與麵包體皆不同，提供消費者更多的選擇，且即食或加熱回烤都很適合，除依舊可口外甚至讓美味香氣蔓延；無論作為三餐、點心或宵夜，不分時段都能盡情享用，無時無刻盡享起司的美好！

(廣編內容圖示僅供參考 產品以實物為主)