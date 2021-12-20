墨西哥一處廢棄民宅日前發生火災，當地居民聽到屋子裡傳出婦人求救、尖叫的聲音，於是破門而入將她救出，但詭異的是，這名受困婦人被帶到街上後，下秒竟突然消失不見，事後居民們進入民宅查看，發現裡面根本不像是有人住過的樣子，因此認為他們救出的是一名女鬼，讓所有人都相當震驚、害怕。

根據《American Post》報導，這起事件發生在墨西哥中部城市阿爾塔米拉（Altamira），事發當天凌晨4點左右，當地一棟廢棄民宅4樓發生火災，消防隊接獲通報後立刻前往現場，附近的居民聽到裡面傳出一名婦人尖叫、求救的聲音，也都從睡夢中驚醒，並趕到這棟廢棄民宅外破門而入，有些人則提著水桶在旁邊幫忙滅火。

其中一名居民法比奧拉（Fabiola Buenrostro）表示，自己的丈夫順利救出受困婦人，並把她帶到街上，沒想到幾秒鐘後她竟突然消失不見，等到消防隊順利撲滅火勢後，眾人才好奇地進入屋子內查看，發現裡面的家具只有被煙燻黑的床頭櫃和一面鏡子，完全不像是有人住過的樣子。

由於火災發生處距離火車軌道很近，且今年截至目前為止共發生過8起事故、1人喪命，所以當地居民認為，他們救出的很可能是一名女鬼，甚至有人聲稱經常在附近看到鬼魂出沒，法比奧拉的丈夫也因此感到十分害怕。