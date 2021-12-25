各地風俗民情大有學問，一名女網友日前發現鄰居半夜在門口點了一支紅色蠟燭，好奇發問有何用意，文章曝光，網友給解答，原來習俗源於香港，在門口點蠟燭是為了替先人引路用。

女網友在臉書社團《爆系知識家》發文，稱住附近的鄰居半夜敞開大門點了紅色長條狀的蠟燭，憂心帶著小朋友經過恐會受刺激，好奇發問有何用意？

文章曝光後，不少網友在留言區回應，「我南部這邊我是沒看過門口蠟燭的習俗 因為我本身也做過師公」、「過世通常不會用紅蠟燭，有些民俗收驚、驅邪，會點紅蠟燭。」；也有網友建議，如果怕孩子半夜驚醒會睡不好，可以求平安符帶在身上，或是洗抹草澡就會沒事。

也有網友分享，門口蠟燭又稱為長明燈，多為點燃粗身圓形蠟燭，作為先人引路回家之用，也有人會在裝在鐵筒裡燃燒，需一根接著一根延續的點，直到先人「上山」後才停用。此外，門口蠟燭也分為紅色與白色，倘若先人年滿或接近60歲便為紅色，若不滿則為白色。