台東縣第7屆青少年發明科技競賽中特別加入「課桌椅再生利用組」，將舊桌椅提供學生再造利用，進行創意發想挑戰。（蔡旻妤攝）

台東縣第7屆青少年發明科技競賽中特別加入「課桌椅再生利用組」，將舊桌椅提供學生再造利用，進行創意發想挑戰。（蔡旻妤攝）

台東縣第7屆青少年發明科技競賽中特別加入「課桌椅再生利用組」，將舊桌椅提供學生再造利用，進行創意發想挑戰。（蔡旻妤攝）

台東縣關山國小學生胡嘉祐將舊式課桌椅製成彈珠台、手足球台等懷舊桌遊，創意獲得台東縣第7屆青少年發明科技競賽金獎及特別獎雙重肯定。胡嘉祐說，一到下課大家都想遠離課桌椅，動手改造成好玩的桌遊，讓大家更想親近它。校長陳文玲表示「孩子的創意顛覆了大人的思維」。

會場中，關山國小攤位前聚集一群孩子，紛紛搶著玩彈珠台、手足球台；定睛一看，發現懷舊童玩的材料全數來自舊式桌椅，除了運用桌面、抽屜、桌腳，連鐵釘及身高標也被充分利用，創意皆來自關山國小4年級的學生胡嘉祐，他說，一到下課大家都衝出教室、遠離課桌椅，「改造後就不會一直擺在那邊，大家會更想親近它」。

台東縣府於今年底全面更新全縣國中小學課桌椅，也在第7屆青少年發明科技競賽中特別加入「課桌椅再生利用組」，將舊桌椅提供學生再造利用，進行創意發想挑戰。

將2張廢棄課桌裁切，4根桌腳沿著桌面4邊當圍牆，接著在其中1張桌面黏上幾根木棍做障礙物、轉角挖洞做陷阱，「彈珠迷宮」大功告成；另1張桌面則製作成「彈珠台」，同樣運用木棍，再插上一根根鐵釘，胡嘉祐說，「鐵釘都是從舊椅子拔下來的，一根新的都沒用到！」

陳文玲說明，學校原有1台彈珠台，胡嘉祐認為彈珠台的外型與課桌椅的基座相似，以此為發想，看著學生一路找資料、學習操作工具、完成作品，童玩深獲大小朋友喜愛，「孩子潛力無限，創意顛覆大人的思維」。

陳文玲進一步表示，競賽進行評比時，除了展現作品，更考驗學生各方面的能力；胡嘉祐憑著他對作品的瞭解跟喜愛，介紹作品時侃侃而談，表現自然活潑，獲得評審肯定。