不是所有上市櫃公司都可以採全視訊方式舉行股東會。由於公司法修正案已完成三讀，明年股東會即可採全視訊方式舉行，但金管會14日表示，將會修正股務處理準則及議事手冊應行記載與遵循事項，對於「易生爭議」的公司若要採取全視訊方式舉行股東會，將會更審慎，因此金管會將會定出範圍、條件，同時對於「數位落差」亦會訂出配套方法。

證期局副局長蔡麗玲表示，在法制面，將配合公司法修正，且會參考國外制度及疫情期間視訊輔助股東會的情況，修正「公開發行股票公司股務處理準則」，及「公開發行公司股東會議事手冊應行記載及遵行事項辦法」，預計2022年3月會正式公布，之前即會進行法規預告等行政程序，將會明訂視訊股東會可舉行的條件及範圍，若斷訊等股東權利確保等。

二是平台建制，已督導集保公司建置視訊股東會的平台，預計2022年2月建置完成，2022年3月測試及對外說明，4月正式上線，在2022年股東會熱季前，就會提供公開發行公司視訊股東會使用。

蔡麗玲表示，原則上依據公司法172-2條的修正條件，視訊輔助與純視訊的部分，公開發行公司都可遵循，但對比較容易產生爭議的公司，若要採視訊，仍是要審慎考量，所以金管會將對「特殊狀況」，可以舉行視訊股東會的公司有一定的規範，未來將進行預告、徵詢外界意見。

在2021年新冠肺炎三級警戒期間，金管會有規定股東會沒有三種情況，才可舉行視訊股東會，一是股東常會沒有董事監察人選舉議案、或有董事監察人選舉議案，候選人人數沒有超過應選席次；二是股東常會沒有解任董事或監察人議案；三是未上市或未在證券商營業處所買賣的公司，應以委託代辦股務機構辦理股務事務為限。

另外，對於不是所有投資人都有足夠的設備參與線上股東會，蔡麗玲表示，即所謂的數位落差，亦會參考國外作法，提出配套。