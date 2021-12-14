台北馬拉松大賽選手傳出個資外洩，台北市議員陳怡君14日表示，受害人數越來越多，累計至今已有39案、詐騙金額逾200萬，她要求台北市體育局應主動積極去了解整個詐騙過程，了解資料為何外洩，並且追究相關責任，同時也該主動通知跑者，加強宣導防詐騙。

台北國際馬拉松大賽19日登場，但近日因選手個資外洩，跑者被詐騙案件頻傳，雖然路跑協會已於活動粉絲專頁公布防詐騙貼文，並發送簡訊通知所有參賽者勿信詐騙電話，但受害人數仍持續增加，累計至昨日已有39件通報案件，詐騙金額逾200萬元。

陳怡君表示，這位在南投工作的跑者是在昨天晚上6、7點接到自稱是主辦單位人員的來電，以系統作業疏失為由，要求至網銀及ATM轉帳，前後共匯出7次，金額高達14萬元，後來陳情人驚覺可能遭詐騙，立即要求銀行止付，但其中3萬元已被領走。

陳怡君說，雖然主辦單位聲稱已報警處理，但詐騙電話從未停過，參賽者還是陸續接到詐騙集團的電話，受害者估計持續增加中。她要求台北市體育局應主動積極去了解整個詐騙的經過，了解資料為何會外洩，並追究相關責任，同時也應主動通知跑者，加強宣導防詐騙，避免再有跑者受騙。