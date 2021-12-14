摩根大通日前經美國證交會（SEC）及商品期貨交易委員會（CFTC）調查後承認違規，因該公司未嚴格監控員工與客戶之間簡訊內容。摩根大通將為此支付2億美元罰款達成和解，是美國政府對金融業展開通訊紀錄調查以來第一筆和解案。

根據證交會及商品期貨交易委員會規定，美國金融機構必須監控並保留員工透過電話、電子郵件及簡訊聯絡公事的對話內容。監控範圍除了公司配給員工的電子裝置之外，就連員工私人手機也包含在內。

自從去年疫情爆發後，各大銀行要求員工居家辦公，導致上述監控作業難以嚴格落實，引來主管機關關切。證交會及商品期貨交易委員會近日針對美國銀行、花旗集團、摩根士丹利、瑞士信貸等多家金融機構展開調查，結果發現摩根大通未能嚴格監控員工通訊內容。

內情人士透露，摩根大通最快將在本周達成和解。至於主管機關對其他家金融機構的調查進度，及其他可能面臨罰款的名單目前仍不得而知。