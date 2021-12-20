今年4月發生有10多位黑衣人闖入北市中崙派出所滋事，持鐵椅砸值班台電腦，由於中崙所位在松山分局內，但事發當下，同一棟的分局勤務指揮中心不知情，事後加裝「警鈴」改善，但台北市議員王欣儀砲轟，北市號稱智慧城市，駐地警局維安卻仍活在石器時代，難道不懂善用現代網路科技達到聯繫功能？呼籲警局建置能夠傳達及有畫面的監控系統、建立SOP。

王欣儀指出，根據市警局日前提供的調查報告指出，闖入民眾停留於中崙所大廳約1分36秒，案發當下「警力有限」，均投注於控制現場而未能通報，且樓上又沒聽到聲音，因此沒出來支援。

王欣儀說，事發後松山分局轄下各派出所已裝設警鈴，中崙所因位在松山分局內，透過警鈴的有線傳輸線可連接到樓上偵查隊、警備隊、分局長室及勤指中心，但其他派出所就只能連到正、副所長室，因此當有突發狀況，即便警鈴大響仍然無法對外討救兵。

王欣儀認為，市長柯文哲號稱要將台北市打造智慧城市，駐地警局維安卻仍活在石器時代，派出所為何只用「很low」的方式裝上如同「公廁求救鈴」的警鈴？難道不懂善用現代網路科技達到聯繫功能？呼籲警局建置能夠傳達及有畫面的監控系統、建立SOP，透過監控畫面判斷、調度優勢警力，有效控制突發犯罪事件。

對此，北市警察局表示，已經請各派出所透過網路傳輸畫面，讓分局勤務指揮中心掌握派出所執行台情況，預計明年6月30日前半年建置完成，14分局中有11個派出所與分局同一棟的「局下所」會先行在年底前建置完成。