法國國民議會前議長、現任友台小組主席戴扈傑（François de Rugy） 應我國政府邀請，訂於本（2021）年12月15日至19日率團訪問台灣。除團長戴扈傑主席外，另包括外交委員會海澤議員（Jean-Luc Reitzer）、杜瑪議員（Frédérique Dumas）、恩拜議員（Jean François Mbaye）、古怡珂議員（Aina Kuric），以及財政委員會布義顧議員（Jean-Louis Bricout）共6位跨黨派的國民議會議員。本團是繼法國參議院友台小組李察主席10月率團訪台，另一個法國國會的重要訪團，創下歐洲單一國家國會兩院在三個月內先後訪台的紀錄。外交部對於戴扈傑主席訪團來訪表達誠摯歡迎之意。

戴扈傑主席等人訪台期間將晉見蔡英文總統，拜會行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、外交部長吳釗燮；訪賓另外將會晤經濟部、衛生福利部、大陸委員會、行政院環境保護署等相關部會首長，並參訪文經設施等。立法院游院長及外交部吳部長均將分別設宴款待戴扈傑主席等人。訪團抵離以及在台期間的各項活動規劃安排，均完全配合中央流行疫情指揮中心的防疫規定。

戴扈傑主席長期堅定支持台灣，自2020年5月接任國民議會友台小組主席以來，致力深化台法友好關係。國民議會本年11月29日高票表決通過由戴扈傑主席領銜發起，且經院內7大政團總召等共183名議員連署的「將台灣納入國際組織轄下工作及多邊平台」決議，不僅是法國國民議會通過友台決議案首例，更創下法國國會兩院在本年內均首度通過友台決議的紀錄，國會兩院共同發出挺台的強大聲量，展現高度友我情誼。

此次是戴扈傑主席在2016年之後第二度訪問台灣，彰顯台法關係友好緊密。雙方將就疫後經濟復甦、數位轉型、印太區域安全等政經議題廣泛交換意見，進一步深化台法人民的堅實友誼及互惠互利的實質夥伴關係。