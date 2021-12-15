12月台指期今日開盤下跌14點，為17588點，金融期開高、電子期開低。

永豐期貨表示，台指期週二下跌151點至17602點。價差方面，台指期轉為正價差2.63點，電子期逆價差擴至-0.47點，金融期逆價差縮至-2.47點。現貨部分，三大法人賣超176.08億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加1148口至-12665口，其中外資多單減碼超過空單減碼，淨空單增加778口至-26528口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加540口至-10903口。

永豐期貨表示，目前指數月線下彎，5日線加速下移，短線盤勢反彈或有難度。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在18000點，賣權未平倉最大量集中在17600點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.21降至1.08。VIX指數上漲0.86至16.37。