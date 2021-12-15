根據彭博報導，消息人士透露美國政府考慮對中國最大晶圓代工廠中芯國際（SMIC）實施更為嚴厲的制裁，以限制中國獲取先進技術的能力。

消息人士表示，美國國家安全委員會將於周四開會討論是否收緊對中芯國際的出口管制，從「僅限」（Uniquely required）先進製程設備禁止出口，擴大到「可使用的」（Capable for use）設備也將禁止出口，這表示成熟製程設備也可能受到影響。

報導指出，美國商務部、國防部、國務院和能源部將派出副主管級官員出席這場會議。一旦美國政府決定採納這個研擬中的提案，應用材料（Applied Materials）、科磊（KLA-Tencor）、科林研發（Lam Research）等半導體公司出貨給中芯的空間將備受壓縮。

美國商務部發言人對此消息表示不予置評，僅稱商務部將採取可促進國安和外交政策利益、同時不會損害美國技術領先地位的措施。