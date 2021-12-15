距離四大公投僅剩3天，藍綠鼓足最後一口氣持續衝刺，今（15）日除了戰鬥藍在板橋以車隊掃街的方式呼籲民眾投票外，國民黨主席朱立倫也在臉書發文，說下午中常會後將前往新竹縣、新竹市掃街，喊話「最後關頭了，大家一起拚！」

國民黨前黨主席江啟臣、前副黨主席郝龍斌、中廣董事長趙少康、立委賴士葆及新北市議員葉元之等人今日在板橋進行「公投大家挺，台灣謝謝你」宣講，以車隊掃街的方式呼籲民眾12月18日記得票，並提醒親朋好友都要出來投票，才能達到公投人數25％的門檻。

朱立倫也說，在所有黨籍立委的共同力挺之下，昨天「戰車掃街」從台北一路衝刺到新店、永和、中和、板橋等地，今日上午則在桃園進行宣講，下午中常會後會再前往新竹縣、新竹市掃街。

朱立倫表示，自己會拿著麥克風，站在戰車上跟濫用行政資源的鴨霸政權奮戰到底，希望所有的民眾有看到他們的話，可以跟他們揮揮手，相互打氣，並說「最後關頭了，大家一起拚！」