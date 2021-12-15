有氣喘病史的72歲林姓老翁，因近來冷空氣來襲，出現胸悶、呼吸喘症狀，到竹北市東元綜合醫院求診，呼吸胸腔科醫師郭欣平評估認並無大礙，提醒老翁要規律用藥，以免引發急性氣喘等併發症，並建議民眾新冠、流感、肺炎鏈球菌3種疫苗都打，來提升保護力。

郭欣平說，林翁有長期使用呼吸道吸入性類固醇和長效型支氣管擴張劑，這類吸入性藥物需要長期使用3到6個月，較能有效控制病情，像近期冷空氣來襲，有氣喘跟慢性阻塞性肺疾病的患者也有明顯增加，務必做好藥物控制和回診追蹤。

郭欣平指出，目前國內進入流感、肺炎鏈球菌的高峰期，民眾在注射新冠疫苗之餘，若同時接種流感疫苗及肺炎鏈球菌疫苗，將更有助提升保護力，流行性感冒疫苗每年都要施打，13價的肺炎鏈球菌只要打一次，則可以保護5到10年以上。

郭欣平並說，新冠病毒、流感病毒、肺炎鏈球菌三者，雖然傷害程度不同，但皆對人體呼吸道有害，並都會出現咳嗽、喉嚨不適、發燒等相似症狀，也都有可能進入重症及死亡。

郭欣平指現階段新冠疫苗覆蓋率第一劑已超過7成以上，第二劑也超過3成，甚至已經開打第3劑，建議民眾可追加施打流感疫苗及肺炎鏈球菌疫苗，這三種疫苗皆對防範三種病菌的重症有所幫助。

美國研究發現，施打肺炎鏈球菌疫苗後感染新冠病毒，其重症、死亡率明顯下降3成左右，年長者、慢性病、肥胖、有慢性咳嗽及慢性呼吸道疾病等高風險族群，可先經醫師評估後，盡早補打這兩種疫苗，提升自我的保護力，並建議接種疫苗前後需間隔2到4周。

目前民眾普遍防疫意識相當高，若有不適症狀都會有所警覺，若症狀並無大礙，往往容易輕忽，提醒若有可疑的呼吸症狀，要盡早至醫院檢查，以免疏忽而耽誤治療的黃金期。