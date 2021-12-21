新冠肺炎疫情期間，詐騙案層出不窮，台南市政府警察局回顧今年各項施政成果，以「打詐」績效最為亮眼，不僅連續3年蟬聯6都第一，3年來累計攔阻金額達3億5753萬多元，堪稱「最難詐騙的城市」及「車手地獄」的美名。
南市警局指出，綜觀今年台南不僅全般刑案、暴力、竊盜及詐欺犯罪發生數減少，如槍擊案件今年發生件數較去年減少6件；暴力犯罪案件今年發生件數更是較去年大減31件，破獲率是100％，另全般刑案破獲率也有明顯提升至98.46％。
市警局提到，在婦幼及少年安全保護方面，台南開創全台警政先例，成立「婦幼少年安全保護中心」，提升通報效率，未來因應少年事件處理法修法，更將增聘少年輔導委員會社工，對學生及少年提供必要的輔導協助。
市警局說，因應台南鐵路地下化工程及南科園區建廠工程，砂石車與大型工程車輛頻繁進出周邊地區，對此也規畫取締大型車專案並同步設置「移動式活動地磅」，今年取締的違規件數，較去年同期增加1777件；今年1月至10月大型車A1事故較去年同期減少了12件。
台南市政府警察局長方仰寧表示，未來會持續以「科技建警」與時俱進，提升行政效能，積極守護市民安全。
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