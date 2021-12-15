1218四大公投倒數3天，其中反萊豬案在食安與國貿之間爭執不休，醫師蘇偉碩今(15)日召開記者會表示，泰國早美國取消優惠貿易真正原因是禁美豬而非禁萊豬，批農委會主委陳吉仲帶頭造謠，散播不實訊息。

農委會主委陳吉仲日前表示，美國要求泰國依照國際標準開放萊克多巴胺豬肉，但由於泰國去年未開放，美國因此取消泰國高達200多億新台幣的關稅優惠。

蘇偉碩表示，真相是泰國無理由的禁止美國生鮮豬肉和豬內臟進口，卻似乎准許貿易商從歐盟、澳洲、中國和巴西進口生鮮豬肉和豬內臟到泰國；再者，2012年承諾要訂定萊克多巴胺的殘留標準，泰國卻一再拖延。

最後，泰國對進口豬肉以核發許可證和徵收高額衛生檢驗費用來阻擋進口，徵收的檢驗費用更高達每公噸約220美元，泰國產的豬肉卻只徵收每公噸7.5美元的衛生檢驗費用，明顯違反了GATT第7條的進口費用規定，更使得擁有6600萬人口的泰國在2017年只進口了31公噸的美國豬肉，美國因此取消泰國高達200多億新台幣的關稅優惠。

「這才是泰國政府遭到美國貿易代表署取消1／6優惠關稅的真相！」蘇偉碩說，陳吉仲身為農委會主委，對於泰國因為實質上禁止「美豬」進口才被取消 1／6 優惠關稅的真相應該知之甚詳，卻一再以不實謠言恐嚇人民行使公投同意的權利，已經顯然違反《公投法》和《公務人員行政中立法》的規定。

蘇偉碩指出，《公投法》不像《選罷法》有意圖使人檔選或不當選的罰則，因此才讓政府在這次公投成為造謠國家隊，一貫以不實訊息帶風向，摧毀整個公投原本應該以和平與理性辯論的君子之爭。