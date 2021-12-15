抽中一張可望有近12萬元潛在獲利入袋的上品（4770）公開申購期限結束，共有逾44.9萬筆參與申購，凍結資金約745億元資金，以承銷總數1970張估算，中籤率僅接近0.44%；另外，月底還有一檔瑞鼎（3592）將公開申購，承銷價暫定為308元，以14日興櫃均價558.81元來看，價差高達25萬元。

半導體設備材料化學大廠上品的公開申購14日截止，申購承銷價每股166元，以14日興櫃均價285.55元計價，中籤戶潛在獲利11.9萬元，共吸引44.9萬戶參與申購，今(15日)扣款，估計凍結資金約745億元，遠遠超過力積電抽籤時的528億元，將於明(16日)抽籤，下周三(22日)掛牌上市。

想賺年終大紅包，月底還有一次抽籤機會，友達與佳世達轉投資的顯示器驅動IC廠瑞鼎（3592）將於17日起辦理IPO競拍競價拍賣，拍賣底價275元，並將自27日起公開申購，承銷價訂為308元，與14日興櫃均價558.81元相較，抽中一張價差高達25萬元，有望挑戰今年興櫃股掛牌最大價差。