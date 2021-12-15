四大公投倒數3天，根據國民黨內部評估，除了重啟核四仍是不同意大於同意，其餘三項公投都是審慎樂觀，黨內人士分析，投票率是勝負關鍵，雖然現在是三好一壞，但以目前在過半邊緣的投票率來看，結果恐功敗垂成「0比4」，只有把票催出來，才有望從「3比1走向4比0」。

針對四大公投，國民黨近來持續做滾動式民調緊密觀察，根據12月9日至11日最新民調顯示，在全民調方面，反萊豬公投案中，同意比例高達53.4％、不同意38.3、拒答8.3％；公投綁大選案，同意48.6％、不同意42.1％、拒答9.3％；珍愛藻礁同意46.1％、不同意33.9％、拒答20.1％；重啟核四同意40.5、不同意49.8％、拒答9.8％。

進一步細看「會出門投票」的部分，反萊豬案，同意52.5％、不同意41.8％、拒答5.7％；公投綁大選案，同意49.1％、不同意42.7％、拒答8.2％；珍愛藻礁案，同意46.3％、不同意37.1％、拒答16.5％；重啟核四案，同意41.3％、不同意50.9％、拒答7.8％。

至於投票率，「一定會」投的比例為48.3％，較上個月減少5％，然而「可能會」投的約27.1％，較上個月大增8.6％。黨內人士分析，若和歷次民調投票率與結果對照，實際投票率應僅接近51.85％，但12月18日投票當天陰雨低溫天氣，投票率恐怕只有剛好5成。

該份民調也顯示，「一定會」去投票的人當中，支持民進黨佔30.4％，支持國民黨佔21.9％，顯示民進黨的支持者比國民黨的支持者，更有意願去投票。

此外，綜觀藍營執政六都縣市，四大公投的同意票比例還有拉抬的空間，比如反萊豬同意率超過五成，公投綁大選、珍愛藻礁幾乎都是同意率近五成或過半，還有努力空間；重啟核四方面在新北和台中的同意率則不到五成。