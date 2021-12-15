緯創（3231）旗下新併購之高雄晶傑達光電科技（KOE），15日經董事會通過將以總額不超過6.7億元之價格，取得高雄前鎮科技產業園區前瞻計畫之創新大樓之40年使用權，並將以近12.57億元購置一批設備，擴充KOE既有產線之產能與新產品線。

依經濟部加工出口區管理處先前估算，緯創於前鎮科技園區取得之1.04公頃建廠用地，將興建地下2層、地上9層之廠房，預計未來可提供7000個就業機會，除打造前鎮科技園區生產基地作為集團全球車載及工控面板製造燈塔工廠，更深化車載與關鍵零組件產業群聚，助攻園區成為高階製造中心，五年內年估可創造達550億元的產值。

緯創甫於10月初與JDI在台子公司台灣晶端顯示貿易（JDIT）簽訂股權收購協議，以日幣85.82億元取得KOE 100％股權，預計於今年底前完成交割程序。緯創預期，透過該收購案，除將進一步深化與JDI的合作關係外，也將有利其液晶顯示模組事業擴大在車載、工控產品等應用領域布局，同時打進一線大廠客戶的模組供應鏈，進而強化緯創在全球製造的多元布局。