兆豐產險再祭防疫險好康！兆豐金15日指出，旗下兆豐產險推出全新版本的防疫險：「只要被隔離就賠！」而且疫苗保單的保費若網路投保只要672元。對此兆豐金也特別提醒民眾，今(110)年初搶購的防疫保單即將到期，不妨檢視自身保單時效並適時規劃防疫保險，隨時做好對抗變種病毒的準備。

因應最新變種病毒Omicron，各國紛紛加強邊境管制。而春節將至，預估約有4萬名因疫情久未返台的旅外國人返鄉團圓，面對境外移入個案的風險，對此兆豐保險建議趁勢特別推出「防疫+疫苗」最新組合商品「防疫兆護」，將保障範圍再向外擴大，凡是因法定傳染病在國內被隔離，即可獲得理賠，網路投保保費只要672元。

根據兆豐保險理賠數據顯示，自今（110）年5月疫情爆發以來，確診且住院理賠件數僅占總理賠件數約1成，代表僅因隔離就理賠的保戶佔比高達近9成。

且隨著變種病毒增強，指揮中心已於12月2日起安排部分族群注射第三劑新冠疫苗，兆豐保險依國人需求調整推出防疫超值組合「兆豐保險防疫兆護」，網路投保保費只要672元，無疾病等待期，且不分職業、性別、年齡單一費率，保障包含隔離保險金、確診定額補償保險金及提供國內接種疫苗(不限COVID-19疫苗)後28天內因不良事件所致住院或身故保障之保險金。

兆豐金對此進而指出，不只新冠疫苗，兆豐也擴大其他的疫苗險保障，推出「全方位疫苗接種」，除包含COVID-19疫苗接種外，常見季節性流感疫苗、水痘疫苗、麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗、德國麻疹疫苗、帶狀疱疹疫苗、日本腦炎疫苗、肺炎鏈球菌疫苗、人類乳突病毒疫苗(HPV)、B型肝炎疫苗、A型肝炎疫苗等也在承保範圍。對此兆豐金說明，除了新冠病毒，若是感染其他有害細菌、病毒，一樣會對健康造成傷害，因此擴大承保範圍希望對保戶更有幫助。

疫情新生活將滿兩年，在通膨時代下，兆豐產險希望提供每個人都有能力負擔的保險，讓防疫保單成為民眾防疫必備品。兆豐金也指出，兆豐產險成立迄今90週年，積極配合政府及主管機關政策及善盡企業社會責任，推動微型保險及防疫保險頗具成效，11月30日獲金管會頒發110年度保險業辦理「防疫保險推動獎」、「微型保險業務績優獎」及「身心障礙關懷獎」，未來將持續善盡社會責任及關注ESG議題，並努力推展微型保險、農業保險及防疫保險。