中華信評15日確認了京城銀國際租賃的長、短期發行體信用評等為twBBB+/twA-2，「穩定」的評等展望維持不變。這是中華信評採用母公司標準普爾修訂後的新評等準則，第一家被重新檢視的受評機構。

標普全球評級12月首周公布修訂後的金融機構相關評等準則，包括「金融機構評等方法論」與 「銀行業國家風險評估(Banking Industry Country Risk Assessment，簡稱BICRA)方法論與假設」等準則。此項修訂的影響所在，是其子公司中華信評原則上普遍使用於台灣金融機構的評等準則。

中華信評表示，重新檢視京城銀國際租賃的發行體信用評等，是採用標普非銀行金融機構的評等方法論修訂版，作出此次的評等確認行動。

中華信評認為，京城銀國際租賃應可在面臨財務壓力時，獲得來自財務體質較為強健京城銀行集團的支持，原因是京城銀國際租賃為京城銀行集團中具策略重要性的成員。