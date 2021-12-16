民眾黨立委高虹安指出，交通部斥資1.5億打造「UMAJI APP」（遊買集），直到去年5月底卻僅2萬3千人下載，時任部長林佳龍承諾，改版後7月將達10萬人下載，不料質詢隔天就將APP下架，至今已過1年半卻仍未重新上架，今年交通部更將此APP履約目標更改名目，原訂11月底完成履約至今卻未完成；審計部得知此事後請行政院發函，交通部卻未檢討與改進，本案已於今年8月30日陳報監察院、10月12日決議由監察委員葉宜津調查。高認為此結果讓她既感嘆又傻眼，痛批相關案件不知還有多少。

高虹安15日在臉書發文表示，她去年5月28日質詢時，首次揭露了UMAJI耗費1.5億預算開發APP卻僅2萬3千人下載，當時林佳龍答詢時承諾，未來改版後預計7月會達到10萬人次下載，不料卻在質詢後隔天，悄悄將該APP下架，直到現在過了一年半也未重新上架。

高虹安表示，她9月28日質詢時，再次關切UMAJI下架之後的規劃，當時林佳龍坦承「這是個失敗且須重新檢討的計畫」，原因為「誤信專家」，也對於這款APP未來在商業上的應用範圍與目標表示確實尚需調整、還未定案。她之後卻發現，交通部將本來開發APP的履約目標，改成「API服務提供」，原應在今年11月底完成履約卻至今未完成，甚至是和廠商間最重要的合約變更，也仍交代得不清不楚。

高虹安指出，審計部12月中得知此案後，主動來到立法院拜相她請益相關衍生之政府部門資訊系統發包相關問題，她也於今年得到審計部的正式回應，得知：一、審計部已函請行政院督促交通部檢討妥處，並報告監察院；二、行政院二次函復均未覈實檢討，亦未研謀具體改善措施，乃於8月30日將此情陳報監察院；三、監察院交通及採購委員會於110年10月12日決議由監察委員葉宜津調查此案；四，審計部即於11月8日將該案查核報告、機關聲復情形等資料陳報監察院。

針對此案，高虹安強調，她在這一年半追查的過程中不禁感慨，「像這樣披著數位轉型，卻如此溢價與失能的採購案 到底還有多少？」高重申，行政部門的資訊系統採購疑雲層出不窮，這些國家資源到底落入誰的口袋，這點值得全民關注與監督，她也會持續追蹤監察院辦理進度。