彭博社報導，蘋果將無限期延後重返辦公室的計畫。考量近來新冠感染數明顯增加，蘋果並宣布已暫時關閉位於美國和加拿大的3家門市。

彭博社報導，根據蘋果執行長庫克向員工發出的通知，該公司原定於2月1日返回辦公室上班。

快速傳播的Omicron新冠變種病毒，已經促使數家公司調整其回復正常工作模式的計畫。

此前媒體報導，谷歌向其員工表示，如果不遵守公司的疫苗接種規定，他們將失去薪水，最終將被解僱。摩根大通則要求在曼哈頓尚未接種疫苗的員工在家上班。

蘋果周三宣布位在邁阿密、安那波利斯和渥太華的門市暫時關閉，前一日該公司已經恢復其美國門市的所有員工和顧客都必須戴上口罩的規定。

最近美國和加拿大的疫情再度急升，加拿大人口最多的安大略省近來確診數激增，已迫使當地政府暫停原定於年底假期到來前實施的解封計畫。加拿大政府周一提出警告，稱Omicron新冠變種病毒已經進入社區傳播，未來幾天加拿大的新冠確診病例可能迅速增加，並在周三呼籲其居民不要出國。